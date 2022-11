Angajat al Primăriei Feldru, în stop cardiorespirator, în urma unui grav accident Un accident rutier grav a avut loc in Feldru. Un utilaj s-a oprit direct intr-un stalp. Șoferul a fost gasit in stop cardio-respirator, in aceste moment aplicandu-i-se manevrele de resuscitare. Un apel la 112 anunța un accident rutier in localitatea Feldru. Un utilaj cu platforma a intrat in coliziune cu un stalp. Conducatorul auto a fost gasit in stop cardio-respirator. „Echipajele de intervenție au gasit victima in stop cardiorespirator. Se aplica protocolul de resuscitare”, transmite ISU BN. Martorii susțin ca șoferul ar fi facut infarct la volan. Acesta ar fi angajat al Primariei Feldru și… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

