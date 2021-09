Spitalul Militar de Urgența „Dr. Alexandru Popescu” Focsani – UM 02417 pe numele „cu grade”, face angajari. Astfel, se cauta un contabil IA in biroul achiziții publice și contractari din structuri de sprijin decizional, studii medii, dar și economist specialist IA in compartimentul decontari la financiar-contabil din structuri de sprijin decizional, studii superioare. Ambele posturi […] Articolul Angajari la Spitalul Militar Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .