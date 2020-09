Angajamentul PSD: noi proiecte pentru sănătate Administrația social-democrata este hotarata sa continue modernizarea și dezvoltarea unui sector pe care l-a tratat in permanența drept prioritar, domeniul sanitar, inființand in perioada 2020 – 2024 noi structuri care vor asigura accesul tot mai bun al doljenilor la servicii medicale de inalta calitate. Laboratoare mobile pentru analize Sanatatea fiecarui cetațean este importanta pentru administrația PSD. Tocmai de aceea, programul candidatului alianței electorale PSD+ALDE la funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, prevede achiziționarea de laboratoare mobile dotate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

