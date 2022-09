Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin urmeaza sa anunțe, incepand cu ora 15:00, anexarea oficiala a teritoriilor ocupate din Ucraina la Rusia, dupa referendumurile-farsa ilegale pe care rușii le-au organizat de-a lungul saptamanii care a trecut. Rușii au organizat o ceremonie somptuoasa pentru anexarea teritoriilor ocupate,…

- Astazi Vladimir Putin decide soarta țarii și a poporului sau, potrivit anunțului facut de purtatorul de cuvant prezidențial, Dmitri Peskov, care a transmis ca liderul rus va transmite „un discurs substanțial” astazi. In noaptea de joi spre vineri, Putin a semnat decretul pentru recunoașterea regiunilor…

- Kremlinul va gazdui vineri o ceremonie in cadrul careia vor fi semnate acorduri privind intrarea teritoriilor ucrainene ocupate in componenta Federatiei Ruse, a declarat joi purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin. Ceremonia va avea loc vineri la ora locala 15:00 (08:00 ET), a declarat…

- Vladimir Putin va organiza o ceremonie la Kremlin vineri, pentru a oficializa atașarea teritoriilor ucrainene ocupate la Rusia, a declarat purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov. De asemenea, președintele rus va rosti un discurs „important” dupa ceremonia de semnare și ii va primi pe șefii administrațiilor…

- Autoritațile de ocupație pro-ruse din regiunile Zaporojia și Herson, in sudul Ucrainei, și din regiunile Lugansk și Donețk, in Donbas, au revendicat marți, o victorie a votului „pentru” la referendumurile privind anexarea de catre Rusia. Rezultatul acestor referendumuri vor crește tensiunile politice…

- Ministrul roman al Apararii e sceptic in ceea ce privește posibilitatea ca Vladimir Putin sa recurga la arme nucleare in razboiul din Ucraina, afirmand marți seara ca președintele rus a ”blufat”, in incercarea de a impresiona tarile europene, transmite Agerpres.”Ceea ce a facut Putin de la inceput,…

- Rusia se pregatește și ar putea anunța chiar in aceasta saptamana organizarea unui referendum in regiunile ocupate din Ucraina cu scopul de a anexa apoi aceste teritorii, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby.

- In prezent, armata rusa mobilizeaza forțat cetațenii ucraineni in teritoriile ocupate, iar planul Moscovei de a falsifica „referendumurile” cu privire la alipirea la Rusia a teritoriilor ucrainene ocupate nu face nimic altceva decat sa repete tradiția anexarilor ilegale ale Kremlinului, susține Timothy…