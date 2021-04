Intentia ministrului Economiei de a modifica programul de promovare a exporturilor, astfel incat firmele sa nu mai primeasca direct bani pentru participarea la targuri, reprezinta o condamnare la moarte a exportului romanesc, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR), scrie Agerpres . „Ministrul (cu zero experienta in economie si zero experienta in management public) a invocat niste cifre dintr-un asa-zis Raport de control al ienicerilor sai, fara sa fi ascultat si partea acuzata. In viziunea acuzatorului, Programul de promovare…