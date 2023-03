Stiri pe aceeasi tema

- „Prima dintre ele: ei ma omoara, iar a doua, le cer dușmanilor mei sa faca o alegere. Sunt unul dintre cei mai respectați și influenți oameni de pe planeta, inconjurat de persecuții false. Voi sta treaz in seara asta, pregatit pentru mortal kombat”, a transmis Andrew Tate.Milionarul transmite constant…

- „Exista o singura modalitate de a supraviețui in inchisoare. Asta cu autocontrol și disciplina absolute. In inchisoare, placerile tale zilnice sunt extrem de mici, apeluri telefonice și cafea fierbinte. Cand te trezești, vei dori in mod natural sa iei o cafea fierbinte și sa dai apeluri telefonice”,…

- BBC prezinta un reportaj despre inceputurile fraților Tate in Romania in urma cu peste șase ani, inainte de imperiul pe care l-au creat ulterior, dupa mutarea in zona de langa București.Totul a inceput in micul oraș Sacele, din județul Brașov, la sfarșitul anului 2015 sau inceputul anului 2016. Intr-un…

- In stilul caracteristic, Andrew Tate a transmis, din arest, ca va dona o suta de milioane pentru barbații acuzați fara probe, precum susține ca este și el.I updated my will from prison.I will be donating 100 million to start a charity to protect men from false accusations.— Andrew Tate (@Cobratate)…

- Daria Gușa avea 16 ani și era inca la școala, cand, spune ea, a primit un mesaj privat pe Instagram de la Andrew Tate, un influencer de profil cu aproape 20 de ani mai in varsta decat ea, scrie BBC. „Scria doar ‘fata romanca’ și a pus niște emoji cochete”, a spus Daria. „Am fost confuza pentru ca aveam…