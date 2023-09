Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca Andrew Tate este unul dintre cei mai controversați milionari la ora actuala. Pe data de 4 august 2023, Tribunalul București a decis ca frații Tate sa fie puși sub control judiciar, și sa scape de masura arestului la domiciliu. De curand, Cobra Tate a acordat un interviu…

- Andrew Tate acuza, prin intermediul unei postari pe platforma de socializare X, DIICOT de comportament meschin și razbunator. Milionarul britanic spune ca ar putea ramane fara bolizii de lux pe care i-a achiziționat de curand.

- In cursul zilei de ieri, Tribunalul București a decis ca masura arestului la domiciliu sa fie inlocuita cu cea a controlului judiciar in cazul fraților Tate, Astazi, in prima zi de libertate, Andrew Tate a facut o aroganța. Milionarul britanic a cheltuit 300.000 E fara sa clipeasca.

- Andrew Tate și fratele sau, Tristan Tate, scapa de arestul la domiciliu, dupa decizia unei instanțe a Curții de Apel București de vineri. Primul care a reacționat public a fost Andrew Tate, printr-un mesaj pe o rețea de socializare.

- In urma cu cateva zile, mai exact pe data de 18 iulie 2023, un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis ca Andrew si Tristan Tate sa ramana, in continuare, in arest la domiciliu. Cei doi sunt privați de libertate din luna decembrie a anului trecut. De curand, Cobra Tate a facut public un mesaj in…

- A fost o noua zi importanta pentru frații Tate. Cei doi milionari britanici au ajuns, din nou, in fața instanței. La ieșirea din Tribunal, un fan a dorit sa ii ofere un cadou lui Tristan Tate. Deși a parut un gest de buna credința, afaceristul britanic a facut un gest cu care a surprins pe toata lumea…

- Carrie Johnson, sotia fostului prim-ministru britanic Boris Johnson, a anuntat marti nasterea celui de-al treilea copil al cuplului si cel putin al optulea pentru fostul sef al guvernului britanic, cunoscut pentru tumultuoasa sa viata sa amoroasa, informeaza AFP.

- Tristan Tate a acordat primul interviu dupa ce a ieșit din spatele gratiilor. In cadrul unui podcast, milionarul britanic a marturisit ca se considera o victima colaterala in razboiul in care este implicat fratele lui, Andrew. Milionarul britanic susține ca daca el și Cobra Tate nu ar fi avut o legatura…