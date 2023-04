Stiri pe aceeasi tema

- Fratii Andrew si Tristan Tate au parasit, vineri seara, arestul Politiei Capitalei, dupa trei luni de arest preventiv. ”Mergem acasa”, a afirmat Andrew Tate, in limba romana, in timp ce fratele sau a declarat ca judecatorii au luat o decizie corecta, scrie news.ro.Andrew Tate si Tristan Tate au iesit…

- Fratii Tristan si Andrew Tate vor fi eliberati arestul preventiv, in urma unei decizii luate, vineri seara, de Curtea de Apel Bucuresti. Instanta a decis ca ei sa ramana in arest la domiciliu.Frații Andrew și Tristan Tate au petrecut 90 de zile in arest sub acuzația de proxenetism și trafic de persoane.…

- Judecatorul de drepturi și libertați al Tribunalul București a respins, miercuri, cererea DNA de arestare preventiva a celor patru acuzați in dosarul vizand inchirierea spațiilor pentru duty-free din Aeroportul Internațional „Henri Coanda” – Otopeni. Decizia de miercuri nu este definitiva și poate…

- Șefa Secției de Oncologie a Spitalului Județean Suceava, cercetata pentru luare de mita de la pacienți sau aparținatori, scapa de arestul preventiv. Curtea de Apel Suceava a admis contestația depusa de medicul oncolog și va inlocui masura privativa de libertate cu cea a controlului judiciar pentru o…

- Vanessa Youness va fi eliberata din inchisoare, in urma unei decizii pronunțate, marți, de Curtea de Apel București. Potrivit minutei instanței, CAB a admis contestația in anulare formulata de Vanessa Youness impotriva deciziei Curții de Apel București care a condamnat-o, pe 27 mai anul trecut, la…

- Andrew și Tristan Tate raman in arest cel puțin pana la 27 februarie, a decis Curtea de Apel București, miercuri dupa-amiaza, cand a judecat contestația celor doi frați la decizia de arestrae anterioara, pentru trafic de persoane și viol. Pentru ședința de judecata de azi, frații Tate au fost asistați…

