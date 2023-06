Andres Chiriac a colaborat cu Johny Romano pentru Alexia

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți grei din muzica și-au pus amprenta asupra unei melodii care are toate ingredientele unui hit – Zodiac! Adi Cristescu x Dorian Popa x Antonio Pican și-au unit forțele și lanseaza o producție de zile mari in colaborare cu Sprint Music & Universal Music Romania. Credite melodiei merg catre Adi…

- Ștefan Mihalache sau Connect-R, așa cum il știe toata lumea, uimește din nou. In ultimii ani artistul și-a deschis sufletul in fața fanilor și a vorbit deschis despre problemele din casnicie și viciile sale. Acum, artistul a vorbit deschis, in fața mamei sale, despre perioada vieții sale pe care o regreta…

- Ștefan Mihalache alias Connect-R uimește din nou. In ultimii ani artistul și-a deschis adesea sufletul in fața marelui public și a vorbit deschis despre problemele din casnicie și viciile sale. Iar sambata a mai aruncat o serie de declarații-bomba, cu ocazia lansarii carții sale, intitulata „Din livada…

- Revenire spectaculoasa pentru Ghetto Gang, cei trei membrii ai trupei luați sub aripa lui Connect-R. Dupa ”Porche Cayenne”, Imre, Toto și Belea revin cu o noua piesa, “Zippo” și un videoclip pe masura, ambele avand toate ingredientele pentru un real succes. Membrii trupei Ghetto Gang, adica Toto, Imre…

- Iuliana Beregoi lanseaza „Problem”, o melodie in limba engleza, in colaborare cu Erik Frank - VIDEO Continue reading Iuliana Beregoi lanseaza „Problem”, o melodie in limba engleza, in colaborare cu Erik Frank – VIDEO at Tabu.

- Visul lui Connect-R e sa deschida o cantina sociala! Pe urmele lui Bon Jovi, care, prin fundația sa susține trei restaurante unde se mananca gratis și se poate lasa cați bani se dorește, solistul spera ca, intr-o buna zi, sa intoarca binele pe care astfel de bucatarii sociale, ca cea de la care s-a…

- Connect-R a lansat multe succese insa unul singur l-a imbogațit. Sunt 10 ani de cand in fiecare sezon estival ramane la moda ”Eu vara nu dorm”, melodia ce i-a adus artistului sute de concerte banoase și contracte publicitare care i-au umplut conturile. S-au scurs anii iar solistul continua sa ”nu doarma”…

- Fanii muzicii bune vor avea parte de o surpriza caci se pune la cale un super proiect muzical. Anul 2023 vine cu o colaborare inedita intre 2NormaL&What’s UP & Emeric Imre care lanseaza ”Regina”, o piesa inspirata din ”Nebun de alb”. Eduard Cotoara, solistul 2NormaL, a venit cu ideea de a face o piesa,…