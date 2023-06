Primarul Andrei Volosevici s-a intalnit cu ministrul Sorin Grindeanu, in aceasta dimineața, la sediul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. In cadrul acestei ședințe de lucru, s-a discutat despre largirea la patru benzi a strazii Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Inalt, crearea accesului de pe Autostrada A3 in municipiul Ploiești, modernizarea DN1 A in zona Centurii de […]