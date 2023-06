Stiri pe aceeasi tema

- Organizația AUR Targu Mureș organizeaza sambata, 24 iunie, un eveniment special de sarbatorire a Drapelul Național. "Continuam tradiția de a ne arata respectul pentru istorie, pentru valorile naționale si iubirea pentru simbolurile țarii și in 24 iunie, de la ora 15.00 va invitam sa marcam Ziua Drapelului…

- La Satu Mare va avea loc prima ediție a festivalului „Ziua Iei” in data de 24 iunie 2023, de la ora 17,00. Un eveniment ce sarbatorește tradiția și patrimoniul cultural romanesc! Se va celebra frumusețea și unicitatea iei, o veritabila emblema a spiritului romanesc. Și ca la orice sarbatoare romaneasca…

- Luni 5 iunie 2023, in organizarea Primariei Comunei Socond – județul Satu Mare, a Primariei Comunei Basești – județul Maramureș și a Primariei Orașului Cehu Silvaniei – județul Salaj, la Poiana cu Ghiocei, de pe Varful Lespezi (Culmea Codrului) a avut loc prima ediție a Festivalului Interjudețean de…

- Cei de la Fany au preluat, incepand de azi, traseul de transport public intre municipiile Turda și Cluj-Napoca, care a fost operat anterior de catre Alis. Autobuzele Fany vor pleca din Micro III, cu o frecvența de 55 de curse de luni pana vineri, de 26 de curse sambata și de 13 curse duminica (la [...]…

- Prefectul Radu Roca a participat azi la Moftinu Mic la manifestarile organizate la Monumentul ”Mihai Viteazul” cu ocazia Zilei Eroilor. De asemenea tot azi a fost omagiat marele domnitor Mihai Viteazul. Programul manifestarilor de astazi a inceput cu primirea persoanei oficiale-prefectul județului Satu…

- Barbatul dat disparut inca din luna februarie a acestui an a fost gasit zilele trecute decedat in raul Someș ce ajunge și in UNGARIA. Este vorba despre satmareanul de 73 de ani, Petran Vasile. Familia acestuia a fost chemata pentru identificare. Inca nu se se cunosc circumstanțele in care acesta a…

- In aceasta saptamana, inspectorul general al PFR a avut o intalnire cu seful Politiei Nationale din Ungaria in cadrul careia s-au purtat discutii cu privire la desfasurarea traficului prin punctele de trecere a frontierei deschise traficului international la granita romano-ungara si asigurarea fortelor…

- Formatia FCU Craiova o intalneste astazi, de la ora 19.00, pe stadionul „Francisc Neuman“, pe UTA Arad, intr-o partida contand pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei . Confruntarea va fi arbitrata de Horatiu Fesnic (Cluj). Acesta va fi ajutat de asistentii Alexandru Cerei (Cluj) si Mihai Marius…