Andrei Ivan are sete de goluri: „Sunt optimist!“

- CS Universitatea Craiova și Partizan Belgrad, locul 2 in Serbia, joaca un meci amical in cantonamentul din Antalya. Partida a inceput la 14:00 și e liveVIDEO pe GSP.ro. liveVIDEO CSU Craiova - Partizan Belgrad 0-0 Pentru trupa lui Eugen Neagoe aceasta este ultimul amical din cantonamentul din Turci.…

- Universitatea Craiova s-a impus in primul amical din stagiul de pregatire din Antalya, 3-1 cu formația ungara Kecskemeti (locul 2), iar la finalul partidei antrenorul Eugen Neagoe a tras concluziile. „Geana“ a considerat ca elevii sai au facut un antrenament reușit, a explicat decizia de a-i da banderola…

- Universitatea Craiova a susținut un prim joc amical in Antalya, caștigat clar, cu 3-1, in fața formației ungare Kecskemeti. In cadrul acestei partide, in repriza secunda și-a facut apariția pe teren un jucator nou, Juraj Baldej , venit in probe. Acesta este un fundaș central, are 1 ani și 1.90 metri…

- CS Universitatea Craiova a jucat azi primul amical din Antalya, cu Kecskemeti (locul 2 in campionatul Ungariei), scor 3-1. Titular in echipa lui Eugen Neagoe, Jovan Markovic (21 de ani) a vorbit la finalul meciului de greutatea sa. Atacantul a fost criticat de mai multe ori pentru fizicul sau, dar…

- Jucatorii formatiei Universitatea Craiova s-au dezmortit in aceasta dimineata in cantonamentul din Lunca Jiului si astazi, la pranz au decolat de pe Aeroportul International Craiova, cu un charter, spre Antalya. Alb-albastrii vor avea cartierul general la „Kaya Palazzo Resort“ și vor asuda pe pamant…

- Conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat cand iși va prezenta pe antrenor. Astfel, Eugen Neagoe va avea parte de un moment special, o conferința de presa ce va avea loc marți, de la ora 14.00, in sala „Sebastian Domozina“ din incinta stadionului „Ion Oblemenco“. Reunirea echipei va avea loc…

- Eugen Neagoe (55 de ani) a semnat cu Universitatea Craiova și pleaca de la U Cluj dupa numai 6 luni. Primul meci oficial al lui Neagoe pe banca lui CSU va avea loc pe 21 ianuarie, in etapa 22 din campionat, la Botoșani, scrie GSP.ro.La U Cluj, Neagoe a inregistrat 6 victorii, 7 egaluri și 6 infrangeri…

- Universitatea Craiova si-a adjudecat victoria la Sfantu Gheorghe, 1-0 cu Sepsi, gratie unui gol superb marcat de Bogdan Vatajelu in repriza secunda. La finalul intalnirii din Ardeal, fotbalistul Stiintei s-a aratat bucuros de reusita, dar a admis ca jocul nu a stralucit deloc. „Sunt bucuros ca am reusit…