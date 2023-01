Andrei Ilaș, analist: Sistemul energetic va trebui recalibrat pentru noua lume în care vom intra. Ce rol ar putea juca AI-ul Piața de energie devine tot mai complexa, iar tranziția de la combustibili fosili la regenerabile a adaugat un element de volatilitate. La fel ca in multe alte domenii, și aici utilizarea AI-ului ar putea juca un rol-cheie in urmatoarea perioada, Ne explica mai multe Andrei Ilaș, analist in energie și CEO al primului start-up din Romania care a dezvoltat o soluție bazata pe inteligența artificiala pentru piața de energie. Trecem printr-o transformare a arhitecturii energetice in care incercam sa eliminam cat mai mult combustibilii fosili din sistem și sa-i inlocuim cu energii regenerabile.… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

