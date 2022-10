Andrei Hrebenciuc o duce la altar pe Dana Budeanu? Ultima apariție a efervescentei critice de modă dă de înțeles Andrei Hrebenciuc o duce la altar pe Dana Budeanu, este intrebare pe care și-o pun mulți din cei ce-i urmaresc postarile efervescentei critice de moda, care a atațat iar curiozitatea acestora. Stilista de moda al carei pareri despre ”amețite” ori ”mafioți” au fost mult gustate in social-media, a prezentat urmaritorilor o fotografie in care poarta o rochie alba ce ar putea fi purtata și la o nunta, un inel cu o piatra mare, alaturi de un mesaj in care da de ințeles ca ar avea ganduri sa imbrace oficial rochia de mireasa. ”Eu nu merg la intalniri, eu ma marit!”, este mesajul popularei dar și controversarei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

