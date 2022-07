Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi mare in familia Roxanei Ciuhulescu. Vedeta TV are dubla aniversare, caci fiul și soțul ei iși sarbatoresc ziua de naștere. Inca de la miezul nopții, aceasta le-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare.

- Daca nu știi ce sa mai gatești și vrei ceva mai diferit, rețeta de quiche este preparatul perfect pentru tine, dar și familia ta. Laura Cosoi impartașește de fiecare data cu fanii ei detalii din bucatarie, iar de aceasta data frumoasa actrița le-a dezvaluit un nou preparat gustos. Iata care sunt ingredientele…

- Actrița se pregatește sa dea naștere celei de-a treia fetițe, au stabilit deja botezul in nordul Transilvaniei, in Baia Sprie, dorind ca in viitorul apropiat sa se stabileasca undeva la țara, nu se simte bine la bloc Laura Cosoi, 40 de ani, așteapta al treilea copil, a treia fetița, pe care spera sa…

- Fiica cea mare a Laurei Cosoi iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Rita implinește patru ani și s-a bucurat de a doua petrecere cu ocazia aniversarii. Vedeta a publicat multe imagini emoționante pe rețelele de socializare, dar și o urare pentru fetița ei. De data aceasta, fiica cea mare a blondiei…

- Tavi Clonda și-a impresionat marea comunitate de care se bucura in mediul online, asta dupa ce a publicat o fotografie de colecție cu cea care i-a dat viața. Ei bine, și asta nu este tot fiindca soțul Gabrielei Cristea a ținut sa-i și scrie o urare cu adevarat emoționanta de ziua de nume a mamei sale!

- Laura Cosoi este insarcinata pentru a treia oara și iși dorește sa nasca pe cale naturala, așa cum s-a intamplat și la primele doua fetițe. Actrița iși va cunoaște bebelușul in mai puțin de o luna. Laura Cosoi este insarcinata in luna a opta și așteapta cu mare nerabdare sa iși cunoasca și cea de-a…

- Fratele unei victime a unei grupari cu origini britanice din Statul Islamic, supranumita „ The Beatles”, spune ca este „ o victorie” faptul ca un membru al acesteia a fost condamnat pe viața. Mike Haines, fratele lucratorului umanitar britanic David Haines, despre care se crede ca a fost decapitat de…

- Sarbatoare mare pentru Oana Roman! Vedeta a implinit astazi 46 de ani, iar partenerul ei de viața a surprins-o cu un cadou special, dar și cu un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iata ce i-a transmis Marius Elisei!