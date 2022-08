Andrei Caramitru: „În politica din România totul e blocat pentru următorii șase ani” Andrei Caramitru a facut o analiza cu privire la evoluția politica din perioada urmatoare din Romania. Potrivit acestuia, pentru urmatorii 6 ani totul e blocat și romanii nu ar trebui sa iși faca iluzii ca vor exista schimbari semnificative. ”Ma distreaza ca unii cred ca mai pot schimba ceva la nivel politic in urmatorii 6 ani. Jocul e inchis, daca nu v-ați prins. 60% lejer Voteaza cu PNL-PSD, au garantata o super-majoritate. Restul de 40% merg mai puțin la vot și sunt in doua zone incompatibile (USR și AUR). In plus, Reper s-a rupt de USR (sistemul aplauda), pe zona AUR o sa apara nșpe partide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

