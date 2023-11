Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Burca, fundasul echipei nationale a Romaniei, recunoaste ca Romania nu are individualitati care sa castige meciuri, dar simte ca pentru tricolori forta grupului e mai importanta, scrie news.ro.„Cred ca nu realizam ce se intampla. Parca nu ne-am bucurat destul. Ne-au obligat foarte mult aceste…

- Selecționerul Edward Iordanescu (45 de ani) a marturisit ca atunci cand i-a vazut pe jucatorii Romaniei extrem de afectați de remiza cu Belarus, scor 0-0, a cedat și a parasit vestiarul. Romania a invins Israel, scor 2-1, și s-a calificat la Euro 2024„Tricolorii” se vor lupta cu Elveția pentru primul…

- La conferința de presa de azi, selecționerul Edi Iordanescu a vorbit despre viitorii jucatori care ar putea fi convocați la urmatoarele acțiuni. Romania - Elveția, meci pentru locul 1 in grupa I, are loc marți, de la ora 21:45. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Mesajul lui Gica Hagi, dupa ce Ianis Hagi a marcat golul victoriei care a dus Romania la EURO 2024. Nationala condusa de Edi Iordanescu a castigat cu 2-1 meciul cu Israel, gratie golurilor marcate de George Puscas si Ianis Hagi. Romania va sarbatori calificarea la meciul cu Elvetia de marti seara. Ultimul…

- Romania s-a calificat la Euro 2024 dupa victoria senzaționala impotriva Israelului, scor 2-1, la Felcsut, Ungaria. Contractul selecționerului Edward Iordanescu (45 de ani) se prelungește automat pentru turneul final din Germania. Pentru calificare, Edi ia o prima de circa 200.000 de euro. Romania -…

- Se stiu scenariile care aduc calificarea Romaniei la EURO 2024. Elvetia a ratat sansa de a se califica deja la turneul final, dupa remiza cu Israel. „Tricolorii” au nevoie de un punct din duelul cu israelienii, pentru a se califica la EURO 2024. Romania se va duela cu Israel pe 18 noiembrie, de la ora…

- Scenariul perfect la care viseaza Radu Dragusin, inaintea finalelor cu Israel si Elvetia. Radu Dragusin vrea o calificare magica la EURO 2024, cu 50 de mii de romani in tribune. Fundasul de la Genoa nu s-ar supara daca Romania va obtine calificarea inca de la meciul cu Israel si sa sarbatoreasca alaturi…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Tricolorii o intalnesc pe reprezentativa statului Belarus joi, de la ora 21:45. Meciul este transmis LIVE EXCLUSIV de Antena 1 si in AntenaPLAY. Selectionerul Edi Iordanescu ar putea alinia un prim 11 ofensiv, in dorinta de a obtine o victorie ce ne-ar duce pe primul loc…