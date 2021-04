Stiri pe aceeasi tema

- 79 de companii au demarat deja activitatea de imunizare a angajatilor, din care 16 sunt operatori din industria ospitalitatii (HoReCa), a afirmat miercuri secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, pe pagina sa de Facebook , citat de Agerpres . „Operatorii economici privati sustin campania…

- Trei echipe mobile de vaccinare impotriva COVID-19 din MApN s-au deplasat deja in localitați din Maramureș și Satu Mare, anunța Comitetului Național de vaccinare pe pagina de Facebook RO Vaccinare. Campania de vaccinare mobila cu serul Moderna a inceput miercuri, 21 aprilie. ”Trei echipe mobile de vaccinare…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla miercuri, 21 aprilie, de la ora 12.00, o vizita la centrul mobil de vaccinare, comuna Afumați (jud. Ilfov), anunta Administratia Prezidentiala.Ieșirea publica a președintelui vine la numai cateva ore de la parafarea unui nou document la Acordul de colaborare…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania, a anunțat ca de miercuri, 21 aprilie, va incepe activitatea de vaccine prin intermediul centrelor mobile sau prin sprijinul echipelor mobile. „Sunt 14 județe in care vom demara pentru moment aceasta etapa de vaccinare,…

- A number of 46 people infected with SARS-CoV-2 have died in the last 24 hours, of whom one in the age category 40-49 years, according to data the Communication Group Strategy (GCS) released on Sunday, as reported by AGERPRES. According to GCS, these were 19 men and 27 women hospitalised in…

- Cifre ingrijoratoare se inregistreaza in Ilfov (2,85), Brașov (2,82), Hunedoara (2,49), București (2,48) și Alba (2,34). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.…

- Rata de infectare crește la 18%. Numarul pacienților internați la ATI, din nou la cote alarmante. Inca un județ intra in scenariul roșu. In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.096 de cazuri noi de COVID-19, din 11.593 de teste, PCR și teste rapide. Rata de infectare este 18%. Alți 53 de romani au…

- Pana astazi, 14 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 761.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 708.151 de pacienți au fost declarați vindecați. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…