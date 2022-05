Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan se bucura de un succes incredibil. Celebra impresara le demonstreaza tuturor ca viața ei nu se oprește dupa desparțirea de tatal copilului ei, iar acum aduce in prim-plan fanilor o noua afacere. Vedeta a surprins acum cu domeniul ales. Ce detalii se cunosc despre noua sa firma și unde…

- Bianca Dragușanu este mai pregatita ca niciodata sa devina antreprenor intr-un domeniu care ar putea parea neașteptat pentru ea. Fanii nu s-au gandit pana acum ca frumoasa influencerița ar putea intra in acest domeniu.

- Ciprian Loghin are planuri foarte mari de viitor. Fiul Irinei Loghin a fost surprins langa un restaurant de succes din Capitala alaturi de tatal lui, Ion Cernea, și pare ca și-ar dori sa iși deschida o afacere chiar langa localul lui Dani Oțil. Iata cum a fost surprins de catre paparazzii SpyNews!

- Nicole Cherry se imparte intre viața de familie și cea profesionala. Cantareața a devenit mama in urma cu patru luni, iar acum se pregatește de botezul fetiței sale. Evenimentul nu va avea loc acum, ci in cateva saptamani. La doar 23 de ani, cantareața se declara o femeie implinita pe toate planurile.…

- Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan și a fostului baschetbalist, Tiberiu Dumitrescu, a scos la iveala detalii neștiute din viața ei. Tanara de 22 de ani a vorbit la Xtra Night Show despre sacrificiile pe care le-a facut in cariera, dar și despre cat de greu i-a fost sa se mute in America. „Am terminat…

- Conform datelor oficiale, anul trecut, au fost inregistrate in judet un numar de 21.695 de demisii, cu 10- mai mult fata de anul trecut. "Imi voi deschide o afacere in acelasi domeniu de activitate", ne-a spus un barbat care tocmai a ales sa plece de la vechiul loc de munca. "In fata acestui trend,…

- Ioana Nastase are planuri mari anul acesta. Vedeta vrea sa-și deschida o noua afacere și sa-și indeplineasca visul mult dorit. Fostul tenismen iși susține soția in tot ceea ce face și i-a propus și cateva idei. Iata ce afacere au de gand sa-și deschida!