- E bucurie mare in familia fostei dansatoare a Deliei! Andreea Popescu a devenit mama pentru a doua oara și a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Primele imagini cu micuța Anastasia. Așteptarea a luat sfarșit, iar fosta dansatoare a Deliei a devenit mama pentru a doua oara. Andreea Popescu a nascut…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, e in culmea fericirii, asta deoarece in urma cu o zi a nascut. Vedeta e mama pentru a doua oara, iar acum a facut și primele declarații pe pagina sa de Instagram.

- Deși au trecut ceva timp de la ziua de naștere a fiicei lui, Victor Slav a a decis ca nu este prea tarziu sa-i ureze ”La mulți ani!” in mod public. Prezentatorul a postat doua poze din momentul in care și-a surprins fetița cu un tort imens, in ziua in care aceasta a implinit varsta de 5 ani.

- O femeie de aproape 102 ani, cea mai in varsta persoana din comuna Sancel, unde se inregistreaza cea mai mare rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 din judetul Alba, s-a vindecat de COVID-19, la fel ca si fiica sa, de 80 de ani, cele doua fiind externate vineri din Spitalul Municipal Blaj. Ambele…

- Veste incredibila in showbizul romanesc. Ce reacție a avut Andreea Esca vizavi de o potențiala relație intre fiica sa Alexia Eram și manelistul Tzanca Uraganu. Fanii vedetei au ramas șocați. Ce spune Andreea Esca despre o relație intre fiica sa Alexia și Tzanca Uraganu Alexia Eram și Mario Fresh formeaza,…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, va deveni mama de fetița peste aproape o luna. Ea și soul ei, Rareș, mai au un baiețel, pe Ioachim. De ceva timp, aceasta s-a retras de pe micile ecrane, pentru a se dedica familiei, insa in mediul online a ramas la fel de active și iși ține la curent urmaritorii…

- Mult a fost, puțin a mai ramas, iar Andreea Popescu se pregatește sa devina mama pentru a doua oara. Peste doar o luna, fosta dansatoare a Deliei va aduce pe lume o fetița. Ea spune ca a avut parte de o sarcina ușoara in care a luat in greutate mai multe kilograme.