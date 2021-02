Bugetul pentru anul curent este unul de functionare si nu de dezvoltare, iar din el lipseste in totalitate perspectiva umana, a declarat, marti, presedintele Initiativei pentru Competitivitate (INACO), Andreea Paul, intr-o dezbatere despre buget. "In acest buget doar de functionare lipseste in totalitate perspectiva umana. Toti parametrii macroeconomici pe care noi ne construim bugetul acestei fabrici numita Romania poate sa cunoasca regrese extraordinare, daca nu vom ataca cea mai mare problema pe care noi o avem: noi traim astazi cea mai puternica criza umana, si ea se reflecta in industrie,…