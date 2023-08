Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff s-a calificat in finala turneului de la Washinton, dupa ce a trecut de rusoaica Liudmila Samsonova, scor 6-3, 6-3.In finala, Gauff va evolua contra jucatoarei elene Maria Sakkari, care a elimiat-o pe Jessica Pegula. Coco Gauff a castigat in acest an…

- Tenismanul roman Cezar Cretu, al patrulea favorit, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-0 pe Vasile Antonescu. La dublu, Marius Copil si Bogdan Pavel, favoritii numarul…

- Ana Bogdan s-a calificat sambata, 22 iulie, in finala turneului BCR Iasi Open, de categorie WTA 125, dupa ce a invins-o pe Raluka Serban, o jucatoare romana care reprezinta Cipru, in trei seturi, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-3, informeaza Agerpres.Bogdan (30 ani, locul 49 WTA), campioana en titre si a doua…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Ignatik s-a calificat vineri in semifinala de finala ale turneului ITF W60 de la Olomouc, Cehia, dupa ce a eliminat-o in sferturile de finala pe principala favorita a competiției, spaniola Leyre Romero Gormaz (190 WTA).Ignatik (245 WTA), a șasea favorita, s-a…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova, locul 42 WTA, s-a calificat, joi, in finala turneului de grand slam de la Wimbledon, trecand in semifinale de sportiva din Ucraina Elina Svitolina, numarul 76 mondial.Vondrousova s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3, intr-o ora si 14 minute, conform News.ro. CITESTE…

- Belarusa Victoria Azarenka, fost lider mondial al tenisului feminin, s-a calificat vineri in optimi de finala la Wimbledon in dauna rusoaicei Daria Kasatkina dupa doua seturi fara istoric, 6-2, 6-4.Victoria Azarenka, locul 20 WTA, este favorita numarul 19 la al treilea turneu de Mare Slem al anului,…

- Miriam Bulgaru, CALIFICARE in optimile de finala ale Turneului de la Makarska. Sportiva din Alba Iulia, rezultat extraordinar Jucatoarea romana de tenis Miriam Bulgaru (din Alba Iulia) s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Makarska (Croatia), dotat cu premii totale…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (6 WTA, favorita nr. 6) s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus lejer in optimi, in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata slovacei Anna Karolina Schmiedlova (100 WTA). CITESTE…