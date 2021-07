Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin pare ca a intinerit cațiva ani buni de cand se iubește cu Adrian Brancoveanu, cel care i-a adus liniște in viața și alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Andreea Marin, indragostita pana peste cap Vedeta este indragostita pana peste cap și, deși rezervata in gesturi…

- Diferenta de varsta de 11 ani este insesizabila atunci cand privesti aceasta imagine. Andreea Marin (46 de ani) radiaza langa Adrian Brancoveanu (35 de ani), care vineri, 2 iulie, si-a aniversat ziua de nastere.

- Daliana Raducan este indragostita lulea de Razvan Simion iar asta se poate observa cu ochiul liber. Frumoasa bruneta i-a facut cea mai frumoasa declarație de iubire celebrului prezentator TV, chiar pe contul sau de Instagram, in vazul tuturor. Vedeta se declara foarte indragostita și este de parere…

- S-a retras din televiziune, și-a facut iubit pilot și a devenit controlor trafic aerian. Așa a decurs viața Amaliei, fosta horoscopista de la ”Neatza cu Razvan și Dani”, in ultimii ani. Norocul pare sai fi surars brunetei pe toate planurile. Dupa o lunga pauza, aceasta a revenit pe micilie ecrane chiar…

- Elena Matei este una dintre cele mai indragite concurente de la Chefi la cuțite și, pe langa povestea celebritații pe care o traiește acum, tanara traiește și o poveste de dragoste foarte frumoasa.

- Pe cat pare de dura, pe atat este de sensibila! Oana Zavoranu, declarație sublima de dragoste pentru soțul sau, Alex Ashraf. Vedeta considera ca Alex este barbatul pe care il iubește cel mai mult, dar mai ales, cel care i-a devenit iubit, frate, copil, tot ce are nevoie, pe scurt. Cu toate ca gurile…

- Cleopatra Stratan se bucura din plin de timpul petrecut impreuna, iar imaginile postate pe rețelele de socializare vorbesc de la sine. Indragostiții s-au fotografiat intr-o ipostaza romantica, in mica lor escapada la munte, iar declarațiile de dragoste au fost nelipsite.

- Cristina Spatar traia de aproximativ un an de zile o poveste de iubire cu Tiberiu Varzaru, prima relație dupa divorțul de Alin Ionescu, tatal copiilor ei. Acum, vedeta in varsta de 48 de ani și iubitul au luat o pauza. In luna martie a anului trecut, Cristina Spatar facea primele declarații despre iubitul…