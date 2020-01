Stiri pe aceeasi tema

- Adina este o tanara de 13 ani si a fost poreclita "Papusa din Glina", datorita frumusetii rapitoare de care da dovada. Tanara a fost invitata la emisiunea "Rai, da buni", unde a venit insotita de mama sa si a povestit despre perioada grea prin care a trecut.

- Adina, cunoscuta sub numele de ”papușa de la Glina”, are doar 13 ani și este celebra pentru frumusețea ei rapitoare. Micuța traiește alaturi de familia ei in saracie, in apropiere de groapa de gunoi de la Glina, insa spera sa devina manechin.

- Feli Donose apostat pe contul de socializare, o imagine in care apare alaturi de cele maiimportante persoane din viața ei. Artista a scris un mesaj emoționant, indreptul fotografiei, iar admiratorii vedetei au reacționat imediat."Craciun de Poveste tuturor! ❤#eusuntfeli #felidinpoveste #noralunamea…

- Andreea Marin și-a surprins fanii de pe contul desocializare, dupa ce a publicat un colaj cu fotografii in care apare Violeta.Fetița vedetei și a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 12 ani. „12 ani de iubire necondiționata... La mulți ani, Violetamea! ❤", a scris Andreea Marin, in dreptulfotografiei cu…

- Ultimul si cel mai mare targ imobiliar al anului are loc in perioada 22-24 noiembrie la Palatul Parlamentului. Peste 10.000 de apartamente noi din toate zonele capitalei si alte cateva mii de apartamente in blocuri vechi isi asteapta viitorii proprietari! Cauti un apartament sau o casa? Te…

- Ștefan Banica are o relație foarte apropiata cu fiii sai și petrece, pe cat posibil, cat mai mult timp cu aceștia. Artistul a vorbit despre conexiunea minunata pe care o are cu Violeta, fiica sa și a Andreei Marin. Ștefan Banica este casatorit cu Lavinia Pirva, alaturi de care a devenit tata pentru…