Stiri pe aceeasi tema

- Izolata in Turcia inca de cand a inceput pandemia de COVID-19, Andreea Mantea muncește in continuare in același ritm și are aproape aceleași activitați, insa asta nu inseamna ca viața ei nu s-a schimbat. Prezentatoarea de la “Puterea dragostei” (Kanal D) ne-a povestit despre cum face fața situației,…

- Prezentatoarea emisiunii "Puterea Dragostei", de la Kanal D, Andreea Mantea, le-a demonstrat "carcotasilor" ca nu are nici o operatie estetica la fata si ca naturaletea este punctul ei forte. Astfel ca, vedeta in varsta de 33 de ani, a postat pe contul de Instagram o fotografie din anii de…

- Stabilita de mai bine de un 1 in Istanbul pentru filmarile la „Puterea dragostei”, Andreea Mantea se numara printre puținele prezentatoare de emisiuni de divertisment care continua sa filmeze. Cu toate acestea, dupa filmari se izoleaza in casa alaturi de fiul ei pe care incearca sa-l țina ocupat prin…

- Luptatorul MMA nu a fost apropiat de baiatul sau in primii ani de viata, relatia fiind una aproape inexistenta si cu vedeta Kanal D. Intre timp, situatia s-a schimbat, iar acum, David se bucura de compania si afectiunea tatalui sau, care ii da pe luna si o pensie alimentara. Citeste si: Kanal…

- In urma cu aproximativ o luna, artista dezvaluia pe retelele de socializare ca a fost „drogata, violata și ținuta captiva timp de mai multe zile”. Atunci, Duffy a promis ca va elabora acest subiect intr-un interviu detaliat, dar de atunci a ales sa pastreze tacerea, deoarece considera ca este…

- Cei doi se afla in Turcia, acolo unde vedeta modereaza show-ul matrimonial "Puterea Dragostei". Citeste si: Kanal D, amendat aspru de CNA, din cauza emisiunii Puterea Dragostei, prezentata de Andreea Mantea. Violenta a ajuns la cote maxime „Atmosfera in Turcia este destul de ok,…

- Andreea Mantea, care se afla in prezent in Turcia, a dezvaluit pentru revista VIVA, ce masuri de protecție a luat și cum și-a organizat viața alaturi de fiul ei, David, in aceasta perioada, de pandemie de coronavirus. In prezent, vedeta filmeaza pentru show-ul Puterea Dragostei, de la Janal D.„Atmosfera…

- Turcia se apara in fata acuzatiilor de santaj aduse de Uniunea Europeana. Liderul de la Ankara spune ca nu vrea sa creeze o criza pe batranul continent. Tensiunile la granita turco-elena au reizbucnit dupa ce Bruxelles-ul nu a sprijinit actiunile militare ale Turciei in Siria.