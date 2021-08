Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina, intr-un interviu pentru emisiunea „Acces Direct”, a facut dezvaluiri despre relația pe care Victor Pițurca o are cu Edan, fiul lor care a implinit de curand 14 ani. Baiatul locuiește cu mama lui, dar iși viziteaza des tatal, cei doi se ințeleg foarte bine. Vica Blochina a trait o poveste…

- Un tren de pe ruta București Nord-Pitești a plecat, duminica, din Capitala, abia la ora la care trebuia deja sa fie la destinație. Trenul urma sa plece la 16.30 de la București pentru a ajunge la Pitești la 18.12, scrie clubferoviar.ro. „Trenul trebuia sa plece la ora 16.30, a fost intarziat inițial…

- Cristi Mitrea, luptatorul MMA, a fost invitat zilele trecute la Podcast-ul lui Catalin Maruța, unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai sensibile momente din viața lui. Dupa ce a facut dezvaluiri neașteptate despre relația cu Andreea Mantea, acesta a recunoscut ca a participat la preselecțiile…

- Scandalul dintre Andreea Mantea și Cristi Mitrea a izbucnit din nou, in urma declarațiilor pe care luptatorul MMA le-a facut in cadrul unui podcast. Prezentatoarea TV a dezvaluit adevaratul motiv din cauza caruia nu l-a trecut ca tata pentru baiatul ei pe fostul sau iubit. Vedeta susține ca tatal fiului…

- Dupa ce Cristi Mitrea a facut dezvaluiri despre relația cu Andreea Mantea , și fiul lor, vedeta de la Kanal D rupe tacerea și face declarații șocante despre tatal lui David și de altfel, cel care i-a fost pentru o scurta perioada de timp, iubit. „A venit timpul sa va fac o confesiune. Este despre mine…

- Cristi Mitrea a dezvaluit cum i-a spus Andreea Mantea lui Cristi Mitrea ca e insarcinata cu copilul lui. Fiul celor doi are acum cinci ani, locuiește cu mama lui, dar foarte des iși viziteaza tatal, au o relație buna, dupa cum a spus chiar luptatorul. Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au cunoscut in…

- La șase ani de la desparțirea de Andreea Mantea (34 de ani), Cristi Mitrea a rupt tacerea și a dezvaluit, in premiera, de ce a refuzat sa recunoasca copilul pe care il are cu celebra prezentatarea de la Kanal D. Invitat in cadrul podcastului „Acasa la Maruța”, luptatorul a facut dezvaluiri despre relația…

- Luptatorul MMA Cristi Mitrea nu este trecut in certificatul de naștere al copilului pe care il are cu Andreea Mantea drept tata. In podcastul lui Catalin Maruța, barbatul a explicat motivul pentru care nu l-a recunoscut pe David, de la inceput, ca propriul copil. Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au…