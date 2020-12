Andreea Esca, victorioasă în instanță! A scăpat de un proces în care o anchetată penal îi cerea daune Decizia judecatorilor i-a taiat elanul procesomanei, dosarul fiind inchis definitiv. Conform evz.ro, in noaptea de 15 spre 16 iunie 2013, reclamanta se afla la volanul masinii personale, iar polițiștii din Ploiești au incercat sa o opreasca in trafic. Aceasta a refuzat sa opreasca, a acroșat un poșlițist dupa care a pornit in tromba intr-o cursa care s-a finalizat abia la intrare in București. A circulat pe A3 cu o viteza se peste 190 de km/h, cu farurile stinse și pe contrasens, urmarita fiind de o mașina a Poliției. Femeia a fost in cele din urma arestata, incarcerata in arestul de la Campina,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate aceste suferințe l-au pus la pamant, a lasat armele și nu-și dorește sa-și revada nepotul.Este vorba de Petru Jr. baiatul Madalinei Manole care a ramas in grija tatalui sau, indelung hulit de familia Manole. ”Crezi ca as fi fericit daca intr-o buna zi justitia ii va face dreptate Madalinei si…

- Ugur Sahin, unul dintre creatorii vaccinului Pfizer-BioNTech, estimeaza ca viața va reveni la normal iarna viitoare! Impactul vaccinului asupra pandemiei de coronavirus se va simți in mod semnificativ la vara, iar viața se va intoarce la normal iarna viitoare, anticipeaza Ugur Sahin, unul dintre creatorii…

- Ugur Sahin, creatorul vaccinului anti-COVID-19, spune ca viața va reveni ușor la normal din vara anului 2021. ”Sunt foarte increzator ca transmiterea de la om la om va fi redusa de acest vaccin - poate nu cu 90%, dar poate macar cu 50% -, insa chiar și așa ar reduce dramatic raspandirea pandemiei”,…

- Dan Simpalean, managerul numit de Gabriela Firea la Spitalul Filantropia, spune despre dezinfectanți ca un control din vara al Curții de Conturi n-a observat nimic anormal. E vorba despre dezinfectantul care fusese cumparat, tot in martie, la preț de 5 ori mai mic de catre alte spitale.Un manager de…

- Numarul cazurilor de coronavirus se menține in continuare crescut. Ultimul bilanț al epidemiei din Romania arata totuși ca rata de infectare din Capitala se afla in ușoara scadere. Rata de infectare in București este acum sub 5, mai exact de 4,99. Comparativ cu ziua precedenta, indicele arata o rata…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 și 2,3 pe scara Richter au avut loc in noaptea de sambata spre duminica in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDPF).Vezi și: Andi Moisescu are Covid-19. Acum cateva zile soția lui, Olivia…

- Zeci de ieșeni s-au inghesuit luni la coada la un nou magazin deschis in oraș, care comercializeaza atat produse pentru iubitorii de tutun, cat și produse din cannabis, scrie publicația locala Ziarul de Iași. Magazinul pune la dispoziția clienților echipamente și accesorii pentru fumat: bonguri, vaporizatoare,…

- Situatia cazurilor active confirmate Covid la data 23 septembrie, la nivelul judetului Prahova, pe localitati: Localitatea Nr. cazuri active Mun. Ploiești 213 Mun. Campina 21 Oraș Azuga 2 Oraș Baicoi 20 Oraș Boldești Scaeni 6 Oraș Breaza 12 Oraș Bușteni 1 Oraș Comarnic 3 Oraș Mizil 7 Oraș Plopeni…