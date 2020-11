Andreea Chițu, vicecampioană europeană la CE de judo din Praga Judoka Andreea Chitu a obținut a doua poziție pe podium la Campionatele Europene de judo de la Praga (Cehia), in limitele cat. 52 kg. Sportiva romana a pierdut joi finala disputata cu italianca Odette Giuffrida, prin waza ari. Cele doua au lung lung istoric competițional, intalnindu-se pana acum de 13 ori. Romanca inregistreaza cinci victorii, in timp ce italianca s-a impus joi pentru a opta oara. Giuffrida a castigat ultimele cinci dueluri cu Chitu. Chitu , vicecampioana mondiala in 2014 si 2015, a invins-o in optimi pe belgianca Amber Ryheul, in sferturi a trecut de rusoaica Natalia Kuziutina,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

