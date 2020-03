Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doua luni de la plecarea Cristinei Topescu, dar cei care au iubit-o se rup cu greu de tot ce are legatura cu fosta vedeta TV. Acesta este si cazul fostei stiriste Andreea Berecleanu. In amintirea prietenei sale de o viata, frumoasa bruneta a fost ieri sa o vada pe Sisi, catelusa care i-a stat…

- Cristina Țopescu a fost gasita fara suflare dupa ce o vecina a sunat la 112. Potrivit ultimelor date, langa trupul neinsuflețit al Cristinei Topescu a fost gasit un laptop. Informația a fost dezvaluita de Andreea Berecleanu. "Asta era o deprindere pe care o moștenise de la tatal sau. Inclusiv…

- Cazul morții Cristinei Țopescu este in continuare deschis, iar prietena sa, Andreea Berecleanu a facut noi dezvaluri privind decesul jurnalistei. In momentul in care a fost gasita fara viața, langa trupul sau neinsuflețit a fost gasit laptopul acesteia.

- Andreea a marturisit ca prietena și colega ei de breasla, Cristina Țopescu iși dorea foarte tare un copil. In urma cu cațiva ani, a avut grija de o fetița, de la un orfelinat, pe care voia sa o și infieze, insa a pierdut-o, pentru ca a fost data altcuiva. Asta a marcat-o extrem de mult pe…

- Andreea Berecleanu (44 de ani) a vorbit despre moartea Cristinei Topescu intr-un interviu pentru revista Elle Romania. Prezentatoarea TV a marturisit ca le-a legat o prietenie de doua decenii, iar Cristina nu a fost niciodata singura, asa cum s-a scris.

- Astazi a fost cea mai trista zi pentru familia Cristina Țopescu. Regretata jurnalista a fost incinerata astazi, in cadrul unei ceremonii care s-a desfașurat la Crematoriul Uman din Vitan-Barzești.

- Primele imagini cu sicriul in care se afla trupul neinsuflețit al Cristinei Țopescu au fost facute publice. Jurnalista a fost depusa la capela cimitirului Bellu, acolo unde apropiații și familia vor merge sa-și ia ramas bun. Joi, Cristina Țopescu va fi dusa la crematoriul Vitan Barzești pentru incinerare.