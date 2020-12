Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a lansat, pentru prima oara alaturi de fiica sa, Sofia, un colaj sensibil ce contine cele mai frumoase colinde de Craciun.Andreea Banica a lansat, pentru prima oara alaturi de fiica sa, Sofia, un colaj sensibil ce contine cele mai frumoase colinde de Craciun.Constanteanca si a invitat…

- Sean Norvis colaboreaza cu Lori Glori și Fabricio El Latino pentru „Jungle Samba”, o piesa plina de energie din care nu lipsesc percuțiile Sud Americane. Single-ul se regasește pe albumul „UNITED”, cel mai recent material discografic al artistului pe care l-a lansat la inceputul acestui an. Versurile…

- In acest an nu am avut Paște, dar nu vom avea nici Craciun. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a declarat pentru news.ro ca sarbatorile de iarna vor fi adaptate. „Sarbatorile de iarna ar trebui sa fie adaptate acestui virus. Stiu ca atunci din nou vom avea foarte multi oameni…

- Colaborare surpriza intre Triplo Max și Andra Gogan: Cei doi artiști lanseaza „Wolfy Style”. Triplo Max lanseaza o noua piesa in colaborare cu Andra Gogan. Piesa se numește „Wolfy Style”, este compusa de Triplo Max, Evangelos Siakas și Catalin Dascalu și este produsa in studioul Out Of Dimension Music,…

- Andreea Banica a postat un mesaj pe contul de socializare,in care le-a marturisit fanilor ca a decis ca fiica ei sa nu mearga fizic lașcoala. Ea a ales ca Sofia sa țina cursurile online, iar motivul este acela dea-și proteja familia de infectarea cu noul coronavirus. „Am decis sa nu imi trimit prințesa…

- Recent, in mediul online, Andreea Banica (42 de ani) a dezvaluit ca a decis sa nu-și trimita fiica la școala. Andreea Banica nu-și va mai duce fiica la școala: „Am un sentiment ciudat …” „Am decis sa nu imi trimit prințesa la școala in sistemul hibrid pentru care optasem! Am un sentiment ciudat … traim…

- Andreea Banica este și o mamica devotata. Din cauza pandemiei creata de virusul ucigaș la noi in țara, se teme pentru familia ei, dar mai ales pentru copii, motiv pentru care a decis sa nu o lase pe Sofia sa mearga fizic la școala. "Am decis sa nu imi trimit printesa la scoala in sistemul…

- Emotii mari pentru Andreea Banica. Fiica ei a inceput astazi scoala, in niste conditii deosebite, la fel ca toti elevii din Romania. Celebra cantareata a ales un sistem hybrid pentru fiica sa, Sofia, iar prima zi de scoala a fost online. Prima zi de scoala a fost online. Neobisnuit, dar Sofia a zis…