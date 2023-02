Stiri pe aceeasi tema

- Selena Gomez a fost dur criticata pentru ca s-a ingrașat. Celebra cantareața susține ca a pus cateva kilograme in plus din cauza tratamentului pe care il urmeaza pentru boala de care sufera de ani buni. Vedeta este vizibil deranjata de vorbele rele.

- In urma cu doi ani de zile, Andreea Banica și Lucian Mitrea, soțul ei, au inceput construcția hotelului lor pe litoral, in stațiunea Eforie Nord. Construcția e aproape gata, in vara aceasta va avea loc deschiderea oficiala. Pana atunci, cantareața a aratat primele imagini cu hotelul. Pe Facebook și…

- Vara aceasta, Andreea Banica și Lucian Mitrea, soțul ei, deschid in sfarșit hotelul de patru stele pe care l-au construit in stațiunea Eforie Nord, pe litoralul romanesc. Intr-un interviu pentru click.ro , vedeta a recunoscut ca abia așteapta marele moment și spera sa aiba clienți, sa iși recupereze…

- Dupa desparțire, Oana Roman și Marius Elisei nu gasesc nicio cale de a se ințelege. Cei doi avut un schimb dur de replici pe Internet și și-au aruncat cuvinte grele. Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit dupa 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman povestea ca tatal fetiței sale a plecat de acasa…

- Cantareața recunoaște ca are o trasatura care nu ii place deloc atunci cand se raporteaza la propriul corp. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba și ce face pentru a-și ascunde asa-zisa imperfecțiune.

- Andreea Banica este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, dar succesul nu a facut-o sa fie complet mulțumita de ea. Aceasta a recunoscut pe rețelele de socializare ca are un defect fizic și mereu incearca sa-l ascunda, mai ales in anotimpul rece.

- Deși aveau o relație apropiata și lucrurile pareau bune intre ele, iata ca intre surorile Roman se pare ca exista și probleme. Oana Roman a scos astazi la iveala pe Instagram o nemulțumire legata de felul in care sora ei, Catinca, se comporta cu mama lor. Vedeta susține ca Catina Roman nu și-a mai vizitat…

- Carmen Șerban s-a saturat sa apara informații false despre ea, astfel ca a rabufnit și a pus punct tuturor speculațiilor. Artista neaga ca ar avea un copil, așa cum se zvonea la un moment dat. Cu o cariera de peste 20 de ani in lumea muzicii, Carmen Șerban este una dintre cele mai apreciate și indragite…