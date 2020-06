Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta spune ca ii este greu cu cele doua fetițe , deși mama sa s-a mutat la ea ca sa o ajute, plus ca are și bona. „Da, nu este ușor sa ai doi copii, trei… E greu cu unul, d-apoi cu doi. Dar, este foarte important sa fii pozitiv, sa ai ajutor și sa accepți ajutor in jurul tau. O am pe mama mea, avem…

- Andreea Balan nu este doar o artista desavarșita și o mama de nota zece, acum vedeta a demonstrat ca este și foarte darnica și iși dorește sa faca fapte bune fața de cei mai puțini norocoși.

- Nu este prima data cand vedeta spune ca iși mai dorește un copil . Simona are deja un baiat care s-a casatorit și care și-a intemeiat propria familie. „Dupa ce m-am rugat la Dumnezeu doar vreo 14 ani sa fac și eu gemeni, acum nu imi mai doresc copii”, spunea in urma cu ceva timp Simona, intr-un interviu…

- Andreea Balan s-a desparțit de Keo in urma cu 6 ani, iar acum, se afla in plin divorț de George Burcea, alaturi de care a trait o poveste de dragoste timp de patru ani. Mai mult, cei doi au impreuna doua fetițe superbe. Intr-un moment de sinceritate, vedeta le-a vorbit fanilor despre desparțirile ei.„Orice…