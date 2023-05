Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, la Cluj-Napoca, despre o eventuala amanare a rotativei guvernamentale in contextul grevei din educatie ca va fi luata o decizie dupa ce va ajunge la București si va discuta cu partenerii din coalitie. „Ajung la Bucuresti, discut cu partenerii de coalitie si luam…

- Cantareața a povestit in cadrul podcast-ului lui Catalin Oprișan cum a parcurs diverse etape din viața ei, aducandu-și aminte cum a ajuns vedeta pop, „din intamplare” Lidia Buble este una dintre vocile, inconfundabile, ale muzicii pop romanești. Schimba prefixul in iunie, face 30 de ani. Ardeleanca…

- Cine ar trebui sa plateasca pentru participarea profesorilor la banchetele de final de clasa a VIII-a sau de liceu? Este o tema pe care a lansat-o profesorul bucureștean Catalin Osiceanu, intr-un apel facut catre profesori, pe rețelele sociale. El susține ca fiecare trebuie sa iși plateasca ce consuma…

- Familia fostului deputat buzoian Nicolae-Sebastian-Valentin Radu (PSD), decedat in luna decembrie a anului 2020 in urma unor complicatii aparute ulterior infectarii cu COVID-19, a dat in judecata Spitalul Militar Central din Bucuresti.Sotia si copiii fostului parlamentar cer daune morale de 1 milion…

- O adolescenta in varsta de 13 ani, care, luni, a plecat de la domiciliul sau, din Sectorul 5 al Capitalei, spre scoala, dar nu a mai ajuns la destinatie, este cautata de politisti. Politia Capitalei solicita sprijinul cetatenilor in acest caz.Politia Capitalei a fost sesizata, luni, dupa ce o adolescenta…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat vineri ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, care prevede ca vacanta de primavara din anul 2024 va include perioada Sarbatorilor Pascale. „Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024. A fost integrata…

