Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in familia Laurei Cosoi! Astazi, fiica cea mica a vedetei implinește un anișor. Cu ocazia acestei zile speciale, mama ei i-a scris cateva cuvinte și pe rețelele de socializare, acolo unde iși ține fanii la curent cu lucrurile care se intampla in viața ei. Iata ce mesaj emoționant a transmis…

- E zi de sarbatoare in familia Andreei Popescu! Soțul ei, Rareș Cojoc, a implinit 34 de ani, iar vedeta a ținut sa transmita un mesaj emoționant tatalui copiilor ei, prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este extrem de activa. Iata ce cuvinte emoționante i-a scris Andreea Popescu barbatului…

- Romeo Lukaku a venit cu noua lui iubita, Megan Thee Stallion, la nunta lui Lautaro Martinez și Agustina Gandolfo. Pe 29 mai, la Villa d'Este de langa lacul Como, a avut loc nunta lui Lautaro Martinez și a Agustinei Gandolfo. La eveniment a fost prezent și colegul lui Lautaro de la Inter, Romelu Lukaku. …

- Zi speciala pentru Brigitte și Florin Pastrama! Cei doi sunt in culmea fericirii, asta pentru ca in urma cu patru ani și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, iar vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj, dar și o fotografie de la marele eveniment. Iata ce a transmis cu ocazia aniversarii…

- Anamaria Prodan și-a petrecut vacanța de 1 Mai in Grecia. Impresara nu a ezitat sa distribuie fotografii in costumul de baie pe rețelele personale de socializare, alaturi de un mesaj cu subințeles la adresa lui Laurențiu Reghecampf.Impresara sportiva a avut o apariție de senzație pe rețelele de socializare,…

- Andra Volos și Robert Lele sunt mai fericiți ca oricand. Cei doi formeaza un cuplu de doar cateva luni și sunt foarte indragostiți. Vedeta i-a facut o declarație emoționanta iubitului ei, chiar in mediul online.

- Anamaria Prodan este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase cu fanii ei de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, pe pagina sa personala de Instagram, impresara i-a mulțumit unui barbat…