Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, meciul de fotbal dintre Romania și Elveția a fost un eveniment plin de momente unice și memorabile pentru lumea sportului romanesc. Aseara, Romania a invins Elveția cu 1-0, pe Arena Naționala, reușind astfel sa se califice la EURO 2024 de pe poziția de caștigatori ai Grupei I. Golul care a dus…

- Adriana Iliescu a inceput sa se judece pentru o casa batraneasca, moștenita de la parinți, dupa ce rudele sale au vandut-o integral, insemnand și partea ei. A fost prezenta la zeci de procese, insa fara rezultat. In curand va avea loc urmatorul termen din proces. Adriana Iliescu, fost profesor universitar,…

- Pe data de 20 noiembrie, Federația Romana de Fotbal (FRF) a transmis, cu mare entuziasm, ca Andra Maruța va canta „Deșteapta-te, romane” in fața a aproape 50.000 de oameni, inainte de inceperea partidei dintre Romania și Elveția.Se pare ca artista nu a avut timp sa se pregateasca și sa invețe imnul…

- Primarul Capitalei și-a depus candidatura. Edilul s-a grabit sa semneze angajamentul in vederea organizarii finalei UEFA Europa League 2026 sau 2027. Calendarul este unul strans, termenul pentru depunerea candidaturii ca oras organizator fiind 15 noiembrie. O onoare pentru Capitala sa gazduiasca un…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei joaca in aceasta seara, de la ora 21.45, pe Arena Naționala, impotriva Andorrei, in preliminariile Campionatului European de Fotbal. Pentru aceasta partida, Edi Iordanescu a facut mai multe schimbari in primul 11. Astfel, fața de meciul cu Belarus, Sorescu i-a luat…

- USR i-a cerut președintelui Federației Romane de Fotbal ca in timpul meciului Romania – Andorra sa nu permita afișarea pe stadion a reclamelor la jocurile de noroc. „FRF ne-a raspuns azi: la meciul la care vor avea acces doar copiii NU vor rula reclame la pariuri pe ecranele din jurul terenului. Partida…

- Romania infrunta astazi, 9.09.2023, naționala din Israel in preliminariile Campionatului European de Fotbal. Tricolorii conduși de Edi Iordanescu au opt puncte dupa patru meciuri, iar un succes in meciul programat pe Arena Naționala ar consolida poziția secunda. Duelul incepe la ora 21.45 și va putea…