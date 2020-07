Stiri pe aceeasi tema

- Gino Iorgulescu se poate laudat nu doar cu o avere frumușica, ci și cu un simț civic foarte dezvoltat. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini cu milionarul demne de lauda. S evede ca locuiește intr-un cartier de lux!

- A uimit o lume întreaga prin exercițiile sale și a reușit sa bifeze primul 10 din istoria gimnasticii modiale. "Zeița de la Montreal" a ajuns la 58 de ani, dar nu înceteaza sa faca mișcare pentru a se menține în forma. Într-o postare recenta de pe Instagram,…

- Andreea Banica, mama a doi copii, are o silueta de invidiat, iar fanele au vrut sa-i afle secretele neaparat. In cadrul unei sesiuni de intrebari-raspuns pe Instagram, vedeta a deslușit misterul cu privire la modul in care reușește sa-și mențina silueta.

- Regina Letizia a Spaniei este cu certitudine printre cele mai frumoase regine ale lumii. Regina este de o eleganța si o finețe cum rar ți-e dat sa vezi, și se pare ca seamana izbitor cu regina Rania a Iordaniei.

- Mirel Radoi face ce face și atrage de fiecare data toate privirile. Traiește pe lux și opulența, iar recent chiar și-a schimbat mașina! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins cu noua achiziție

- Delia este o prezența constanta pe rețelele sociale. Pe contul personal de Instagram, artista impartașește prietenilor virtuali numeroase imagini atat din timpul concertelor, cat și din viața sa privata. Chiar daca anii trec, fanii nu vad nicio schimbare, artista a ramas la fel de naturala și foarte…

- Potrivit meteorologilor, in majoritatea regiunilor vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si caderi de grindina. De asemenea, ploile vor avea caracter torential, iar in intervale…

- Situației pandemiei in Romania nu este deloc una buna nici pe departe, insa vedetele de la noi fac tot posibilul astfel incat sa le fie bine. Daca unele dintre el iși gasesc activitați diverse pentru aceasta perioada, iata ca Dima Trofim, prezentatorul de la Star Matinal, se relaxeaza mai mult ca niciodata,…