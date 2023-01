Stiri pe aceeasi tema

- Andi Constantin, care a fost „Burlacul” in emisiunea de la Antena 1, dar și ispita la „Insula Iubirii”, a luat o pauza din televiziune, dupa cum a anunțat intr-un interviu pentru click.ro . Are alte preocupari acum, mai ales ca are și iubita. Andi Constantin a aparut timp de aproximativ șase ani constant…

- Dupa ce au surprins pe toata lumea cu faptul ca formeaza un cuplu, cele doua foste ispite de la Insula Iubirii sezonul 6 au sarbatorit un an de relație și s-au fotografiat intr-o ipostaza adorabila.

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.

- Mihai Albu, in varsta de 60 de ani, a divorțat in urma cu 10 ani de Iulia Albu, iar acum, iubește din nou. Designerul traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ena, un medic chirurg cardiolog, de mai bine de jumatate de an și se gandesc deja la pasul cel mare. Mihai Albu a marturisit in cadrul…

- Florin Raducioiu are mare rabdare cu iubita lui! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce ii facea pe plac partenerei de viața. Imaginile dovedesc faptul ca fostul fotbalist face orice de dragul femeii care l-a cucerit.

- Kylian Mbappe, golgheterul in varsta de 24 de ani, a ratat șansa de a deveni pentru a doua oara campion mondial, dupa ce Franța a fost invinsa de Argentina in finala turneului din Qatar. In ciuda dezamagirii traite la Campionatul Mondial, unde a fost golgheterul competiției cu 8 reușite, nu toate lucrurile…

- Povestea de dragoste dintre Mauro Icardi (29 de ani) și soția sa, Wanda Nara (35 de ani), pare ca s-a incheiat. Definitiv. Ea a cerut divorțul la sfarșitul lunii septembrie, iar acum atacantul lui Galatasaray se intalnește deja cu o alta femeie. ...

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au aproximativ un an de relație, iar fani actorului deja s-au obișnuit cu ideea ca relația lui cu Cristina Ciobanașu e de domeniul trecutului, mai ales ca pare foarte fericit cu actuala iubita. Totuși, unii deja par sa fie convinși ca cei doi au trecut la urmatoarea etapa…