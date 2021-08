Anchete în cazul exploziei de la depozitul de artificii din Zărnești Anchete in cazul exploziei de la depozitul de artificii din Zarnești Foto: smurd.ro. Politiștii si pompierii brasoveni fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs explozia de aseara de la depozitul de artificii din Zarnești, în urma careia un om a murit și unul a fost intoxicat cu fum. Ei încearca sa stabileasca toate împrejurarile în care a avut loc evenimentul, în vreme ce Inspectoratul Teritorial de Munca desfasoara propria ancheta, întrucât - din ceea ce se stie pâna acum - explozia poate fi asimilata unui accident de munca. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un craiovean de 40 de ani, condamnat la 10 ani si 4 luni de inchisoare pentru tentativa de omor si conducere sub influenta alcoolului, a contestat la Curtea de Apel Craiova pedeapsa primita. Anchetatorii au explicat ca, in iulie 2020, in timp ce era urmarit de politisti, șoferul a provocat un accident…

- Intensificare a actiunilor de control pe litoral Foto: Sorin Cealera. Autoritatile din judetul Constanta vor intensifica actiunile de control la evenimentele cu numar mare de participanti, în mijloacele de transport în comun, precum si la operatorii economici de pe litoral,…

- Politiștii din Blaj : percheziții la persoane banuite de ABUZ IN SERVICIU și STRUSTRAGERE sau DISTRUGERE DE INSCRISURI Politiștii din Blaj : percheziții la persoane banuite de ABUZ IN SERVICIU și STRUSTRAGERE sau DISTRUGERE DE INSCRISURI Politistii din Blaj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “neluarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca”, “nerespectarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca” și “vatamare corporala din culpa”.…

- Joi, 8 iulie 2021, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au efectuat doua percheziții domiciliare, pentru documentarea activitații infracționale a 5 barbați, cu varste cuprinse intre 32 și 38 de ani, banuiți de inșelaciune, prin metoda „Accidentul”,…

- In urma perchezițiilor care au avut loc joi, 17 iunie 2021, la persoane banuite de furt, au fost indisponibilizata cantitatea de 500 de litri de combustibil. Cele 6 persoane, conduse la sediul poliției, au fost reținute și vor fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, pentru dispunerea…

- Update. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar privind savarșirea infracțiunii de delapidare. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada septembrie-octombrie 2019, un barbat de 26 de ani, din comuna Leleasca, județul Olt,…