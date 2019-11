Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada nu ar trebui sa existe pe piata lactate proaspete de oaie si capra, insa unii mici producatori si unele centre de colectare pun cacareze de oaie in lapte pentru a-i da mirosul specific si a insela consumatorii, sustine, vineri, Dorin Cojocaru,

- "Trebuie sa precizez, pentru consumatori, ca sa nu fie inselati, ca oile si caprele au lactatie abia in primavara. Astfel ca nu ar trebui sa existe pe piata lapte si branza proaspata de oaie si capra", a spus Cojocaru. Acesta a precizat ca pietele sunt pline de telemea proaspata de oaie si capra, care,…

- Unii mici producatori si unele centre de colectare pun cacareze de oaie în lapte pentru a-i da mirosul specific si a însela consumatorii, a declarat vineri, Dorin Cojocaru, presedintele Patronatului Laptelui din România, potrivit Agerpres. Acesta a mai spus ca în aceasta perioada…

- Pentru a pastra toti nutrientii, maestrul de arta culinara Nichi Maracine recomanda coacerea sfeclei, si nu fierberea ei. Savoarea salatei este data de o planta cu gust amarui si picant, a carei aroma este deosebita.

- La nivel mondial, industria jocurilor video este mai mare ca industria de muzica si de film la un loc, iar românii contribuie masiv la dezvoltarea acestei piețe, fie ca angajați ai celor mai mari studiori din lume care și-au deschis birouri în orașe precum București, Cluj sau Iași, fie din…

- Sunt ultimele zile in care mai putem consuma telemea proaspata de capra si lapte abia muls. Fermierii avertizeaza ca urmeaza perioada in care animalele raman gestante. Asta inseamna ca atat calitatea, cat si cantitatea laptelui vor scadea. In schimb, cascavalul, maturat si pana la un an, reprezinta…

- In cursul lunii septembrie 2019 Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 8.853 de controale in unitatile din industria agroalimentara, acodand amenzi de 430.700 lei, potrivit Mediafax.Controalele au vizat firme de…

- In perioada 30 octombrie – 3 noiembrie a.c., la București, in cadrul ROMEXPO, va avea loc cea mai importanta manifestare cu profil agricol din Romania: INDAGRA – Targul international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei. Targul este organizat…