- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, printr-un punct de vedere oficial, ca solicita analizarea lucrarii sale de doctorat de catre Comisia de Etica a UNAp - Institutia Organizatoare de Studii de Doctorat in care s-a sustinut teza de doctorat care are un pronuntat caracter specific domeniului Stiinte…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca in cazul in care se verifica informațiile conform carora Nicolae Ciuca și-a plagiat teza de doctorat, atunci premierul ar trebui sa demisioneze. Cioloș ii cere președintelui Klaus Iohannis sa intervina, asta pentru ca a promis ”toleranța zero fața de orice…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua in perioada 20-21 decembrie o vizita in Belgia, la Bruxelles, pentru o serie de intrevederi cu inalți oficiali ai instituțiilor europene și NATO, a transmis Guvernul Romaniei, vineri seara, 17 decembrie.In seara zilei de luni, premierul va avea o cina de lucru…

- Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica anunța desfașurarea consultarilor publice asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative, nr.374 din 26.11.2021 (implementarea „Permiselor de conducere electronice”). Astfel, parțile interesate sint invitate sa transmita opiniile…