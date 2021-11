Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele din intreaga lume se indreapta catre impunerea obligativitații vaccinarii anti-Covid. Și de fapt nu știu cum sa reformuleze aceasta decizie pentru a nu se contrazice cu principiile drepturilor omului. Cel mai recent val Covid-19 face ravagii in Europa. Autoritațile inaspresc din nou restricțiile,…

- Ancheta deschisa in Austria in vederea stabilirii eventualelor responsabilitati penale in aparitia unui focar de contagiune cu coronavirus in Alpii austrieci in martie 2020 a fost clasata, a anuntat miercuri parchetul din Innsbruck, transmite AFP. 'Nu va exista o inculpare' a celor cinci responsabili…

- ”Nu va exista nicio inculpare” a celor cinci oficiali vizati, declara AFP procurorul Hansjorg Mayr. ”Nu exista dovezi care sa arate ca cineva a facut sau a omis sa faca ceva care sa ficondus la cresterea riscului contagiunii”, precizeaza intr-un comunicat parchetul. Cinci oficiali regionali au fost…

- Dupa ce Austria a anunțat oficial lockdown total la nivel național, tot mai multe țari ale lumii intensifica discuțiile legate de o noua carantina. Intre timp, guvernele au impus deja masuri mai aspre pentru a limita raspandirea in masa a coronavirusului. Ultimul val al pandemiei de Covid-19 a lovit…

- Ultimii doi ani au adus in prim-plan foarte multe personaje care fie au fost considerate martiri, fie profitori, deși mare parte a populației este formata din victime ale acestui virus sau ale restricțiilor pandemiei. Mihai Fagadaru, unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai protestelor impotriva vaccinarii…

- Austria este cunoscuta pentru stațiunile sale de schi, cu partii spectaculoase și moderne. Romanii au fost cuceriți de ele inca din anii 2000 și revin in fiecare an pentru concediile de sarbatori.Traian Badulescu, consultant in turism și purtatorul de cuvant al Asociației Naționale a Agențiilor…

- Un turist german care s-a imbolnavit si a facut o forma grava de COVID-19 dupa focarul epidemiologic aparut in 2020 in statiunea tiroleza Ischgl a dat in judecata statul austriac, de la care solicita despagubiri in valoare totala de 90.000 de euro, informeaza DPA.

- Vineri s-a deschis la Viena primul proces dintr-o lunga serie de actiuni in justitie intentate de familii indoliate de focarul masiv de COVID-19 din statiunea de schi Ischgl din Alpii austrieci, si care acuza autoritatile de neglijente prin care au provocat mii de infectari cu noul coronavirus in…