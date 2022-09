„Anchetă multiplă” după explozia de la Şantierul Naval Orşova „Ancheta multipla” dupa explozia de la Santierul Naval Orsova Portul Orșova. Foto: Arhiva/ Nicolae Badea/ Agerpres Realizator: Tragedia de la Santierul Naval Orsova petrecuta în urma cu doua zile, este anchetata de mai multe institutii. Din primele cercetari reiese ca accidentul, care a dus la ranirea grava a doua persoane si mai usoara a alteia s-a produs din cauza nerespectarii normelor de securitate a muncii. Corespondentul nostru, Mihai Badescu, are detalii: Reporter: Conform ultimelor informatii, starea celor doi muncitori care au ajuns cu arsuri pe mai bine de 80% din suprafata… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

