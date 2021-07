Stiri pe aceeasi tema

- Doua meciuri de la Wimbledon sunt anchetate din cauza potentialelor pariuri suspecte, a anuntat, miercuri, Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA), noteaza news.ro. ITIA a primit doua alerte de la case de pariuri in timpul turneului de grand slam, disputat in perioada 28…

- Doua meciuri suspecte desfasurate in acest an la Wimbledon, la al treilea Grand Slam al anului, vor fi investigate de Agentia Internationala de Integritatea a Tenisului la sesizarea caselor de pariuri care au inregistrat ''posibile tipare de pariuri neobisnuite'', transmite Reuters.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de tanara jucatoare britanica de origine romana Emma Raducanu, cu 6-3, 7-5, sambata, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Cirstea (31 ani, 45 WTA), care in turul anterior a obtinut…

- Zhang Zhizhen a devenit primul tenisman chinez din era Open care va evolua pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in patru seturi, 6-0, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (6), pe argentinianul Francisco Cerundolo, in ultimul tur al calificarilor de la All England Club. Potrivit Reuters,…

- Jucatorul australian de tenis Nick Kyrgios isi cauta pe Twitter partenera pentru proba de dublu mixt de la Wimbledon. Sportivul a postat pe Twitter ca iși cauta o partenera de teren. Tenismenul australian nu mai jucat de la Openul Australiei, de la mijlocul lunii februarie. Nick Kyrgios revine la…

- „Nu stiu daca voi juca meciul din optimi” de la Roland Garros, a declarat sambata noaptea elvetianul Roger Federer (8 ATP, favorit nr. 8) dupa partida foarte solicitanta, de aproape patru ore, cu germanul Dominik Koepfer (59 ATP) din turul al treilea. Federer s-a impus greu , in patru seturi, 7-6 (7/5),…

- Retragerea lui Naomi Osaka de la Roland Garros are repercusiuni. Organizatorii celor patru turnee de grand slam promit “imbunatatiri semnificative” pentru jucatorii de tenis. „Binele jucatorilor a fost mereu o prioritate pentru organizatorii de grand slamuri si intentia noastra, cu WTA, ATP si ITF,…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a dictat o amenda disciplinara de 50.000 de euro impotriva atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic, ca urmare a “interesului sau financiar la un site de pariuri sportive”, dupa cum a anuntat forul continental. Presedintele instantei de apel, cu statut de unic judecator,…