- Cinci persoane au murit, duminica, intr-un incendiu care a mistuit un club din Taipei. Procuratura taiwaneza a anuntat deschiderea unei anchete.Focul a izbucnit la etajul al cincilea al unei cladiri cu 14 niveluri care gazduieste clubul Cash Box KTV, specializat in karaoke, a relatat Agentia centrala…

- Jocul copiilor cu focul a produs pagube la o gospodarie din Tifesti In ultimele 24 de ore, respectiv 13.04.2020, ora 08:00 – 14.04.2020 ora 08:00, pompierii militari vranceni au gestionat 20 situații de urgența aparute in zona de competența din care: 12 intervenții la ajutor medical de urgența, 4…

- Pompierii turdeni au intervenit duminica in jurul orei 16,30 la Valea Calda pentru a lichida un incendiu de amploare care a cuprins mai multe anexe și o parte dintr-o locuința particulara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Agentia suedeza de informatii interne si contraterorism Sapo a constatat o intensificare a activitatilor vizand slabirea statului, un exemplu fiind chiar actuala pandemie cu noul coronavirus, in cursul careia o serie de puteri straine si-au inmultit incercarile de a influenta sentimentele publicului,…

- Cand vine vorba de greutațile semenilor lor, romanii nu au nicio jena sa profite fara mila. Pe modelul prețurilor care explodeaza inainte de sarbatori, prețurile la maștile medicinale au crescut exponențial, iar astfel de produse nu se mai gasesc in farmacii.Citește și: Vești URIAȘE pentru…

- Procurorii din Argeș verifica daca Daniel Chițoiu a fost favorizat in spital, in perioada in care a fost internat imediat dupa accidentul rutier.Ancheta a fost extinsa ca urmare a unui denunț. Procurorii fac cercetari ”in rem”, ceea ce inseamna ca verifica doar posibile fapte, fara ca cineva sa fie…

- Noul procuror general al Bulgariei a ordonat miercuri revizuirea intregului proces de privatizare care a urmat caderii comunismului, informeaza presa locala preluata de dpa. Biroul procurorului general Ivan Ghesev a precizat ca acesta a incredintat ancheta Agentiei Nationale de Securitate (DANS). Dupa…

- Un puternic incendiu care a cuprins un port din statul american Alabama a facut 8 morți. Victimele locuiau in barci și nu au mai apucat sa se salveze din flacarile izbucnite in timpul nopții.