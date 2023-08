Anchetă la Spitalul Județean Târgu Jiu. Era gravidă în 9 luni și nimeni nu știa O gorjeanca a fost operata, ieri, de medicii Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu de hernie, deși aceasta era de fapt insarcinata. Femeia de 35 de ani din localitatea Tismana a ajuns la spital cu dureri abdominale. Dupa ce a fost consultata de medici, acesteia i s-a pus diagnosticul de hernie intestinala. Femeia nu știa […] The post Ancheta la Spitalul Județean Targu Jiu. Era gravida in 9 luni și nimeni nu știa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta interna la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, Romania, dupa ce o femeie insarcinata in 9 luni, din Tismana, a fost operata greșit de hernie. Deși a ajuns la spital cu dureri abdominale și arata semne ale nașterii, dupa o consultație, medicii i-au pus diagnosticul de hernie intestinala,…

- O femeie gravida a fost operata greșit de medicii din cadrul Spitalului Județean Targu Jiu, care au confundat sarcina cu o hernie abdominala.Femeia in varsta de 35 de ani, din Tismana, gravida in 9 luni, a ajuns marți la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu cu dureri, iar aici a fost diagnosticata…

- Femeia in varsta de 35 de ani din localitatea Tismana a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu, acuzand dureri abdominale, iar medicul i-a pus diagnosticul de hernie intestinala, relateaza Antena 3 și Gazeta de Sud.Femeia a fost dusa imediat in sala de operație, fara ca medicii sa știe ca este…

- Ancheta la Poliția Constanța, dupa ce s-a aflat ca oamenii legii l-au oprit pe Vlad Pascu de doua ori inainte ca tanarul drogat sa provoace tragedia de la 2 Mai. In plus, la pensiunea la care a stat tanarul drogat au fost gasiți și alți tineri, consumatori de droguri. Conducerea MAI și a Poliției va…

- Politistii botosaneni au demarat o ancheta dupa ce o tanara de 25 de ani din municipiul Botosani a murit, vineri, pe Sectia de obstretica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati la cateva ore dupa ce a fost internata. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- O tanara de 19 ani, care locuia la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet, a ajuns la un spital din Brașov, in urma cu doua zile, cu arsuri grave pe fața, gat și spate, a anunțat ministrul familiei, Natalia Intotero, duminica seara, intr-o postare pe Facebook. Ministrul a dispus…

- Un barbat din judetul Prahova a fost retinut, miercuri, sub acuzatia de viol, victimele fiind doua adolescente cu handicap, aflate in plasament la sotia barbatului, care era asistent maternal profesionist. Ancheta in acest caz a inceput dupa ce, la sfarsitul anului trecut, specialistii Directiei Generale…

- Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul SUA la Națiunile Unite, a cerut o ancheta cu privire la transferul Iranului de drone de atac catre Rusia, care incalca o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. „Sunt profund ingrijorat de cooperarea militara din ce in ce mai mare dintre Rusia și Iran, care…