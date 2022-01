Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi conducatori auto s au ales cu dosar penal dupa ce au fost depistati de politistii IPJ Constanta in trafic conducand, fie cu viteza excesiva, fara permis asu chiar sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta la data de 29 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier…

- Congresul peruan a votat marti impotriva destituirii presedintelui Pedro Castillo, informeaza Reuters. La Lima au avut loc manifestatii atat pentru, cat si impotriva sefului statului. Impotriva motiunii de aprobare a deschiderii unui proces au votat 76 de deputati, iar pentru - doar 46.In…

- Fostul ministru in cabinetele Ponta, Nicolae Banicioiu, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta, a informat, vineri

- Bruno Pacheco, secretarul de presa al presedintelui peruan Pedro Castillo, pastra 20.000 de dolari in toaleta sa privata din Palatul Guvernului din Lima, potrivit actului de perchezitie intocmit de procurorul care il acuza de trafic de influenta. Intrebat despre provenienta acestor bani, omul de incredere…

- Un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean(IPJ) Galati a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, informeaza, vineri, Serviciul Judetean Anticoruptie Galati. Potrivit sursei citate, inculpatul, in calitate de agent de politie in cadrul Sectiei 5 a Politiei Municipiului…

- Un sibian a trimis o sesizare la cateva zile dupa ce presedintele Iohannis a aparut in Sibiu, fara masca de protectie. Un sibian in varsta de 46 de ani, pe data de 18 octombrie a trimis o plangere catre Ministerul de Interne.Acesta semnala faptul ca doi cetateni romani, Klaus si Carmen Iohannis, nu…

- DNA anunta, joi, extinderea urmaririi penale fata de Viorel Dinu, consilierul din cadrul Ministerului Dezvoltarii retinut in cursul zilei de miercuri. Acesta este cercetat in prezent si pentru trafic de influenta. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au reținut luni doi consilieri locali și un om de afaceri pe care ii acuza de trafic de influenta, instigare la trafic de influenta, luare și dare de mita. Cei trei ar fi incercat sa intervina la primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, pentru a obține…