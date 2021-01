Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce 23 de pacienți in varsta au murit in Norvegia dupa imunizarea cu vaccinul antiCovid produs de Pfizer-BioNTech, țara a lansat o ancheta detaliata, relateaza The Guardian și Business Insider. Reacțiile adverse la vaccin ar fi putut contribui la moartea unor pacienți mai in varsta și firavi, ia…

- Romania, la fel ca și restul țarilor Uniunii Europene, a inceput vaccinarea anti-COVID-19. Multa lume se intreaba, insa, ce efecte adverse ale vaccinului anti-COVID cunoaștem. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a eliberat prospectul vaccinului Comirnaty, dezvoltat de Pfizer/BioNTech , pentru imunizarea…

- Autoritațile romane au prezentat, joi, pe pagina de Facebook RO Vaccinare, o scurta analiza a reacțiilor adverse ale vaccinului anti-COVID al celor de la Pfizer-BioNTech. Aceasta a fost realizata pe baza datelor disponibile in momentul autorizarii Comirnaty de catre Agenția Europeana a Medicamentului.…

- Vaccinul antiCOVID-19 a ajuns sambata in Romania. Deocamdata, intr-o tranșa simbolica, de 10.000 de doze de la Pfizer-BioNTech, care vor asigura imunizarea a 5.000 de persoane. Campania de vaccinare a inceput duminica, pe 27 decembrie, iar primele pe lista au fost cadrele medicale din spitalele COVID.…

- Romania va incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 pe 27 decembrie. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare de la noi din țara, a explicat ca pacienții care acuza reacții adverse dupa vaccinare pot raporta acest lucru in platforma reactiilor adverse de la nivelul Agentiei Nationale…

