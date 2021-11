Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii fac apel la populație pentru a reuși sa o identifice pe fetița de aproximativ 6 ani gasita moarta și incendiata sambata, langa un cimitir din Arad. Specialiștii au reușit sa-i faca un portret robot și incearca acum sa o identifice.

- Dupa decoperirea șocanta de sambata, atunci cand trupul fara viața al unui copil a fost gasit langa un cimitir din Arad, acum polițiștii au facut portretul robot al minorei. Se pare ca victima e o fetița cu varsta cuprinsa intre 5 și 8 ani. Ea fusese omorata cu bestialitate și incendiata.

- Politistii si procurorii au facut publice, astazi, mai multe fotografii reconstituite cu fetita omorata si incendiata langa un cimitir din Arad, in speranta ca cineva o va recunoaste, anunța Antena3. „Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad a fost sesizat…

- Aproape 20 de perchezitii au avut loc simultan, marti dimineata, in judetul Timis si in municipiul Bucuresti. Politistii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, impreuna cu politisti specializati in combaterea…

- In 9 februarie 2008, ofițerul DGA Arad – Silviu Popescu, a fost oprit in trafic, pe raza municipiului, de polițiștii rutieri. Barbatul se afla la volanul unei mașini, iar dupa ce a oprit la semnalele oamenilor legii și a vorbit cu ei, a plecat, polițiștii mergand in urmarirea lui. A fost interceptat…

- O ancheta este in plina desfasurare, dupa agresarea a doi jurnalisti si a unui activist de mediu, care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri in Bucovina. Activistul de mediu din Suceava, Tiberiu Bosutar, afirma ca a fost batut crunt, iar viata i-a fost pusa in pericol in urma agresiunii…

- Polițiștii fac cercetarii ucidere pentruinfracțiunile de ucidere din culpa și relele tratamente aplicate minorului in cazul tragic al fetiței de aproape 2 ani, din Iași, care a decedat la spital zilele trecute. Aceștia așteapta acum rezultatele necropsiei.Fetița a ajuns in stare critica la Spitalul…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Campina s-au sesizat cu privire la savarsirea infractiunii de vatamare corporala in cazul unui batran care ar fi fost agresat intr-un centru rezidential. "Urmare a plangerii si a verificarilor efectuate, politistii din cadrul Politiei municipiului Campina…