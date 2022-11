ANCHETĂ în Capitală! Un militar francez a fost găsit mort în hotel Un militar din cadrul forțelor armate franceze a fost gasit mort, duminica, intr-o camera a Hotelului Pullman din București, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, militarul francez in varsta de 41 de ani avea o foarfeca infipta in zona gatului. UPDATE 14:41 Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a preluat ancheta in cazul militarului francez gasit mort intr-o camera a hotelului Pullman din Capitala, relateaza Agerpres citand surse judiciare. Cercetarea la fata locului este efectuata de Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, sub supravegherea unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ionel-Ciuca, impreuna cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și prim-ministrul Regatului Țarilor de Jos, Mark Rutte, care efectueaza o vizita de lucru in Romania, se vor deplasa miercuri, 12 octombrie, la Cincu, județul Brașov, la Centrul Național de Instruire Intrunita, „GETICA”.…

- In acest an, la concursul de monodrame și cel de dramaturgie monodrama s-au inscris 44 de concurenți din intreaga lume: Romania, Statele Unite ale Americii, Mongolia, Ucraina, Spania, Iordania, Franța, Polonia, Bulgaria. Accesul publicului la spectacolele din concurs este gratuit. „In urma preselecției,…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța rezultatele selecției pentru concursul de monodrame și cel de dramaturgie monodrama. In acest an, in concursul de one-man/one-woman show s-au inscris 44 de concurenți din intreaga lume. Le mulțumim tuturor participanților din Romania, Statele Unite ale Americii, Mongolia,…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat, din punct de vedere al securitatii nationale, tranzactia prin care GIP Gutenberg GmbH achizitioneaza compania wpd offshore Gmbh si, implicit, wpd offshore Black Sea 1, wpd offshore Black Sea 2 si wpd offshore Romania SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Firmele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Summitul Global Food Security, gazduit de Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana, desfasurat la New York, ca, alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara globala, si ca securitatea alimentara trebuie…

- Elita mondiala la sarituri cu schiurile vine la Cupa Mondiala de Vara – Grand Prix, de la Rașnov Cum sporturile de iarna au depașit de mult caracterul sezonier, pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov sunt așteptați sa evolueze numeroși campioni olimpici și mondiali. Pista de aterizare este acoperita…

- Au participat concurenți din Romania, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Bulgaria, Polonia și Republica Moldova In perioada 12 – 14 august 2022, in Galați, s-a desfașurat a VIII-a ediție a tradiționalului festival internațional de șah clasic Festivalul de Șah Pro Logos Galați. La…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, 15 august, la ceremoniile dedicate Zilei Marinei, ca Marea Neagra este o zona de interes strategic pentru securitatea euro-atlantica și ca Romania „va consolida postura NATO de descurajare si aparare in regiunea Marii Negre”, in contextul razboiului de la…