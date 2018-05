Stiri pe aceeasi tema

- O educatoare din judetul Gorj este cercetata de o comisie din cadrul unitatii de invatamant, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute a scris cu pixul pe fruntea unui copil in varsta de patru ani. Reprezentatii Inspectoratului Scolar Judetean spun ca femeia are o vechime in munca de 17 ani, nu a mai…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a incercat sa se sinucida chiar in ziua de Paști, in Complexul de servicii Harman – Casa de tip familial Sf. Patrik, unitate aflata in subordinea Direcției Generale pentru Asistenta Sociala si Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, in care locuiește de ceva vreme. Baiatul,…

- Opt persoane care se aflau intr-un autoturism de cinci locuri au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce femeia aflata la volan a adormit si a intrat cu vehiculul intr-un stalp, pe DN 7, in judetul Arad. Intre raniti se afla si patru copii, starea acestora fiind stabila, transmite News.ro . Accidentul…

- Conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Arges a inceput o ancheta administrativa dupa ce, joi, o asistenta care a intervenit in localitatea Calinesti, unde un barbat si-a injunghiat concubina, a preluat agresorul care a incercat sa se sinucida si a lasat la fata locului victima, care era…

- Un grav accident a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata unui liceu, unde un barbat de 68 de ani se angajase in traversarea strazii pe langa bicicleta. Conform martorilor, un autoturism s-a apropiat cu viteza si l-a surprins pe pieton, care a fost aruncat in…

- O fata de 13 ani a cazut, in noaptea de duminica spre luni, de la mansarda unui bloc de pe strada Grivita din municipiul Botosani, in acest caz fiind deschisa o ancheta pentru a stabilit in ce imprejurari s-a petrecut evenimentul. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O fetita in varsta de 2 ani, din comuna suceveana Voitinel a ajuns la spital in stare grava, la o zi si jumatate dupa ce s-a oparit cu apa clocotita. In acest timp, fata a fost tinuta in casa și tratata cu leacuri babești de catre mama sa, deși avea arsuri pe o suprafata mare a corpului. Un vecin a…